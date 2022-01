GE. Writer in Residence gesucht: Die Stadt Gelsenkirchen schreibt zum zweiten Mal ein dreimonatiges Literaturstipendium aus. Das diesjährige Thema lautet Stadträume - Wandel und Möglichkeiten.

Das Stipendium wird für den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September vergeben und ist mit 1.500 Euro pro Monat dotiert. Der Writer in Residence wohnt außerdem mietfrei in einer möblierten Wohnung im Kreativquartier Ückendorf. In zwei Lesungen soll er oder sie sich der Öffentlichkeit vorstellen und den Aufenthalt auf Social Media begleiten.

Veröffentlichungen vorweisen

Bewerben können sich Autoren, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und nicht älter als 40 Jahre sind. Sie sollen möglichst eine eigenständige Publikation vorweisen, oder fünf unselbstständige Veröffentlichungen in Zeitschriften oder Anthologien.

Die Bewerbung mit Lebenslauf, Bibliographie, Textprobe und Motivationsschreiben nimmt das Referat Kultur per Mail unter referat.kultur@gelsenkirchen.de entgegen. Einsendeschluss ist Dienstag, 1. März. Weitere Infos: Infos: http://www.gelsenkirchen.de/literaturstipendium