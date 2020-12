An jedem Adventssonntag findet im Haus Marienfried ein „Aufzugskonzert“ statt.

„In den vergangenen Jahren hatten wir an jedem Adventssonntag ein Konzert in unserem Nordsternsaal. Aufgrund der Corona – Beschränkungen ist dieses in diesem Jahr leider nicht möglich. Wir haben uns überlegt, wie wir witterungsgeschützt alle Wohnbereiche erreichen können und sind auf unseren Aufzug gekommen. Dieser hält auf allen Etagen in den jeweiligen Gemeinschaftsbereichen. Dort treten nun an jedem Adventssonntag auf jedem Wohnbereich verschiedene Künstler auf. Dies nach Anwendung eines Corona Schnelltests und hinter einer Plexiglaswand. So freuen wir uns, unseren Bewohnern unter maximalen Sicherheitsvorkehrungen zumindest etwas adventliches Flair bieten zu können. Die bisherigen Rückmeldungen geben uns Recht. Unsere Bewohner sind begeistert“ so Einrichtungsleiter Marcus Becker.

Bislang haben zwei Konzerte stattgefunden. Floriana di Luca und Dr. Donald Becker gestalteten im Haus Marienfried den 2. Adventssonntag.

Foto: Haus Marienfried

Bei Plätzchen und duftendem Winzer-Glühwein präsentierte am 1. Adventssonntag das „Duo Christmas“ nationale und internationale Weihnachtsstimmung. Das „Duo Christmas“, das sind Jürgen Sartorius und Tim Berger. Im Haus Marienfried keine unbekannten – traten sie doch vor einigen Monaten als „Drunken Sailors“ im Rahmen eins Balkonkonzertes als „kleinster Shanty-Chor der Welt“ auf. Eine tolle Stimmung auf allen Etagen war der Dank.

Duo Christmas im Haus Marienfried

Foto: Haus Marienfried

Zum Konzert am zweiten Advent präsentierten sich Floriana di Luca und Dr. Donald Becker. Auch diese beiden sind gute Bekannte im Haus Marienfried. So gestalteten sie bereits die „italienische Nacht am Tage“ und sind in diesem Jahr bereits zum 3. Mal in der Adventszeit im Haus Marienfried. „Wir freuen uns sehr, hier im Haus Marienfried bereits zum 3. Mal auftreten zu dürfen. Gerade in der jetzigen Zeit ist das auch ein Zeichen, das Künstler – das Kunst wichtig für die menschliche Seele sind. Und das auch noch Corona – Sicher. Trotz allen war das mit Abstand die ungewöhnlichste Bühne, die ich in meiner Karriere hatte“ freut sich Floriana di Luca. Das Konzert in diesem Jahr bestand aus einer weihnachtlichen Hitparade. Die Bewohner konnten sich im Vorfeld pro Etage die Lieder selber auswählen. Somit hatte dieser Auftritt nocheinmal einen ganz anderen Charme.

Floriana + Dagobert im Haus Marienfried

Foto: Haus Marienfried

„Wenn Altenpflege eine Stärke hat, dann ist es die Kreativität. Auch jetzt in dieser Zeit, mit den gegebenen Einschränkungen ist es uns wichtig, unseren Bewohnern einen abwechslungsreichen aber gesicherten Alltag zu schaffen. Ein riesengroßes Lob an das gesamte Team im Haus. Ohne den großartigen Einsatz aller Abteilungen sind solche Veranstaltungen schlichtweg nicht möglich“ so Marcus Becker weiter.

Aufgrund der Corona – Beschränkungen können Gäste an den Konzerten leider nicht teilnehmen. Auf die weiteren Konzerte dürfen die Bewohner gespannt sein.