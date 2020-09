Auf Grund der COVID-19-Pandemie fand im März 2020 der letzte AWO- Nachmittag des Ortsvereins Horst – Nord im Saal des Seniorenzentrums am Marie – Juchacz – Weg 16 statt.

Da es in dieser Zeit, wo die Infektionszahlen ständig Steigen keine Möglichkeit gibt sich zu Treffen. Grüßt der AWO- Vorstand aus dem Horster Norden. Bärbel Kinski, Ulla Kasmann und Uschi Melcher seine treuen Mitglieder, nicht nur aus Horst und Umgebung, sondern auch aus Gladbeck.

Die Damen hoffen das die COVID- 19- Pandemie bald ein Ende hat, und man sich im kommenden Jahre in Fröhlicher Runde Gesund wieder Sieht.