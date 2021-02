Im Zuge der Entflechtung des Entwässerungssystems Lanferbach wird im Auftrag der Emschergenossenschaft ein neuer Abwasserkanal hergestellt.

Für die vorbereitenden Arbeiten wird die Flurstraße in Höhe des Lanferbaches/ Ekhofstraße ab Donnerstag, 11. Februar 2021, für etwa drei Wochen gesperrt. Als Alternative wird eine Einbahnstraße in der Ekhofstraße, zwischen Lüttkebergstraße und Flurstraße in Fahrtrichtung Sutum, eingerichtet.

Für die Sperrung der Flurstraße / Ekhofstraße wird eine großräumige Umleitung in beide Fahrtrichtungen über die Horster Straße, Emil-Zimmermann-Allee und Kurt-Schumacher-Straße sowie eine Umleitung über die Sutumerfeldstraße und Harpenerstraße sowie in Gegenrichtung über die Rottstraße und der Sutumerfeldstraße ausgeschildert.

Die Firma Hullmann ist von der Horster Straße erreichbar. Der Friedhof Beckhausen bleibt von der Kurt-Schumacher-Straße und der Lüttkebergstraße erreichbar.

Das Referat Verkehr der Stadt Gelsenkirchen bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis für diese Maßnahmen

Bildrechte: Stadt Gelsenkirchen Bild zum Artikel Teile der Flurstraße werden drei Wochen lang gesperrt