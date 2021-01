Was unmittelbar nach Weihnachten mit einer E-Mail zur Bestellung von Impfstoff begann ist endlich vollbracht. Bewohner und Mitarbeiter des Hauses Marienfried haben am 24.Januar.2021 ihre zweite Corona - Impfung erhalten. Leider kam es in den Tagen nach Weihnachten noch zu einem Infektionsgeschehen im Haus. Bewohner und Mitarbeiter, die ein Infektionsgeschehen durchgemacht haben, haben die zweite Impfung nicht erhalten.

Sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter haben alle beiden Impfungen gut vertragen. Vereinzelt kam es kurzzeitig zu grippeähnlichen Symptomen, die jedoch nach einem Tag wieder verschwunden waren. Herauszustellen ist das tolle Engagement der Horster Ärzteschaft. „Viele Ärzte haben sich angeboten, die Impfungen durchzuführen“ so Einrichtungsleiter Herr Becker. „Letztendlich wurde ein Impfteam aus Mitarbeitern der Praxen Dr. Verse, Dr. Reinhardt und Dr. Spiekermann gebildet. Alles ging Hand in Hand. Die Arbeitsabläufe wurden aufeinander abgestimmt, sodass sehr effektiv gearbeitet wurde“ so Becker weiter.

Nach der 2. Impfung macht sich eine große Erleichterung im Haus Marienfried breit. „Wenn sich auch kurzfristig an den grundsätzlichen Abläufen wie z.B. den Besuchsregelungen, AHA - Regelung etc. nicht allzu viel ändern wird, so ist dies der erste Schritt in ein bisschen mehr Normalität“ so der Vorstandsvorsitzende Pfarrer Wolfgang Pingel.

Viel Arbeit für die Mitarbeiter/innen des Hauses Marienfried der hohe Dokumentationsaufwand nach der Impfung.

Einziger Kritikpunkt bei den Impfungen ist aus Sicht der Mitarbeiter der immens hohe Dokumentationsaufwand. „Das ist einfach zu viel“ so Becker. „Nicht aufeinander abgestimmte Listen an die verschiedensten Institutionen zu schicken und nebenbei noch sämtliche Formulare zur führen übersteigt die Kapazitäten deutlich und ist aus unserer Sicht auch ein Grund dafür, warum das Impftempo so schleppend ist. Trotzdem sind wir froh und danken insbesondere den Impfteams für den tollen Einsatz“.

Die eigentlich geplante kontaktlose Impfparty für die Bewohner musste leider aufgrund behördlicher Anordnungen abgesagt werden, aber die nächsten Feiern kommen bestimmt.