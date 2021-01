Der FDP - Bezirksverordneter Thorsten Garbe wande sich in einem Brief an die Autobahn GmbH des Bundes.

Um mehr Platz für Autos und Lastwagen zu schaffen, soll der Parkplatz Allenstein an der A 2 in Fahrtrichtung Gelsenkirchen – Buer ausgebaut werden. Dabei soll vor allem die Zahl der LKW-Stellplätze deutlich erweitert werden.

Der genaue Zeitplan steht noch nicht fest.

Dieser Ausbau betrifft in erster Linie die Anwohner von Schaffrath. Der Parkplatz an der A 2 liegt zwischen Rungenbergstraße und Giebelstraße.

Thorsten Grabe schrieb in dieser Angelegenheit am 18. Januar. 2021 an die Autobahngesellschaft und bat um die Beantwortung folgender Fragen.

1. Beabsichtigen sie den Parkplatz Allenstein an der A2 Fahrtrichtung Dortmund mittel.- als auch langfristig zu erweitern, neu zu gestalten oder umzubauen? Falls dies zutreffen sollte, nennen sie mir den Termin des Baubeginnes, des Bauendes und die genaue Bauobjektbeschreibung.

2. In welchem optischen und funktionalen Zustand befinden sich die Lärmschutzwände entlang der A2 Fahrtrichtung Oberhausen, zwischen dem Anschluss Gelsenkirchen Buer und der Stadtgrenze Gelsenkirchen/ Gladbeck?

3. Wann wurde die letzte Überprüfung des oben benannten Lärmschutzwandbereiches bezüglich der ebenfalls oben benannten Parameter durchgeführt? Bitte übersenden sie mir eine Abschrift des Prüfprotokolls.