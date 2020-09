„Kein Millimeter nach rechts“ – unter diesem Motto fand am Samstag die Bezirkskonferenz der AWO Westliches Westfalen statt. Michael Scheffler wurde mit deutlicher Mehrheit wieder zum Vorsitzenden des größten AWO Bezirksverbandes in Deutschland gewählt.

In seiner Rede richtete er unter anderem die Forderung nach der Einführung einer Kindergrundsicherung an die Delegierten.

Wolfgang Stadler, Vorstandsvorsitzender des AWO Bundesverbandes, gratulierte in einem Grußwort vor Ort und betonte, es sei wunderbar, zur Abwechslung direkt und nicht nur in einer Videokonferenz miteinander sprechen zu können. Er bedankte sich zudem in einer seiner letzten Reden als Bundesvorsitzender der AWO für die freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem AWO Bundesverband und dem Bezirksverband Westliches Westfalen.