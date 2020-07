hochgeladen von Heinz Kolb

Am 04. Mai 2020 wurde die Kita „Galoppi“ Am Bowengarten in Gelsenkirchen eröffnet. 75. Kinder fanden in der vierzügigen Kindertagesstätte in unmittelbarer Nähe zum beliebten Stadtquartier am Schloss Horst auch Platz.

Allerdinge hat die Kita welche von der VIVAWES auf dem ehemaligen Gelände des Waagehauses an der Galopprennbahn in Gelsenkirchen-Horst gebaut wurde, und von der Stadt Gelsenkirchen betrieben wird, keinen Bezug zur ehemaligen Horster Rennbahn.

VIVAWEST versprach im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte, einen Beitrag zur Erinnerungskultur an das Waagehaus zu leisten.

Unter Leitung der Stadt Gelsenkirchen sammelt VIVAWEST gemeinsam mit den Vertretern der Bezirksvertretung Gelsenkirchen - West, dem Handwerksmeisterverein Horst - Emscher, dem Förderverein Schloss Horst sowie der Horster Werbegemeinschaft in mehreren Workshops Ideen, wie an die Galopprennbahn und das historische Waagehaus erinnert werden kann.

Sowohl bei der Gestaltung der Frontfassade als auch bei der Namensgebung und im Außen- und Innenbereich der künftigen Kindertagesstätte soll der Erinnerungskultur Rechnung getragen werden.

Beim genauen betrachten des Gebäude, kann man zwar im Außenbereich ein paar Pferdchen sowie am Eingang des Gebäudes einen Gedenkstein sehen, aber sonst erinnert an das alte Waagen Haus und die Horster Rennbahn nicht.

Hier erinnert eher der Kinderspielplatz in unmittelbare Nähe des Gebäudes an das Waagehaus und die Rennbahn, als das Haus „Galoppi“ selbst.