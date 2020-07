Bei privaten Ausschachtungen für ein Geschäftshaus an der Turfstraße/ Ecke Buerer Straße in Gelsenkirchen - Horst ist in Fahrtrichtung Gladbeck das Steuergerät der dortigen Ampelanlage beschädigt worden und muss ausgetauscht werden.

Bis zur Lieferung eines Ersatzgerätes wird der Kreuzungsbereich provisorisch gesichert. Dadurch steht in jede Fahrtrichtung derzeit nur eine Fahrspur zur Verfügung.