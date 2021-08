„Wenn Gitta (95), Theresia (86), Röschen (78), Doris (81) und Klaus (75) erzählen, wird man unglaublich demütig!“, beschreibt Tina Kükenbrink, Moderatorin des neuen Podcast-Formats „so war das“ ihre Eindrücke.

Das Team um die Podcast-Macher Mario und Christof Grossheim hat bereits eine Vielzahl von Podcasts veröffentlicht. Nachdem z.B. bereits Interview-Staffeln mit Künstler/innen oder Politiker/innen entstanden sind oder Grundschulkindern während der Lockdowns ein Quarantäne-Unterhaltungsprogramm geboten wurde, entwickelte „Radio Grossheim“ den Wunsch, mit den Lebenserfahrenen Menschen ins Gespräch zu kommen.

„Wir wollten Lebenswege, Erfahrungen und Ansichten erfragen und in einen Austausch der Generationen zu treten“, erklärt Mario Grossheim, „Wie war es, im Krieg aufzuwachsen? Wie hat sich die Rolle der Frau verändert? Wie war es, im Lockdown von allen ausgeschlossen zu sein? Und was ist eigentlich Glück?“ „Wir haben direkt mit der Umsetzung des Projektes begonnen und uns mit dem AWO-Seniorenzentrum an der Grenzstraße in Gelsenkirchen-Schalke in Verbindung gesetzt“ fügt Christof Grossheim hinzu.

„Hausleiter Achim Schwarz war von der Idee begeistert und fand schnell einige Bewohner/innen, die sich zu einem Gespräch bereit erklärten.“

Das Ergebnis gibt ab sofort kostenlos unter dem Titel „so war das - der AWO Seniorenpodcast“ überall, wo es Podcasts gibt! (Apple-Podcast, Spotify, Amazon, etc.)

„Dass uns diese Gespräche emotional so berühren würden, hatten wohl alle Beteiligten nicht erwartet!“, schmunzelt Christof Grossheim. „Es sind nicht nur einmal Tränen geflossen. Oft wurde gemeinsam gestaunt und laut gelacht.“ „Ich habe meine Großeltern nie wirklich kennen gelernt und konnte sie nicht fragen.

Außerdem habe ich das Gefühl, dass wir uns in unserer Gesellschaft nicht genug für die Lebensgeschichten, Meinungen, Erfahrungen und den Alltag unserer Lebenserfahrenen interessieren“, erklärt Mario Grossheim.

„Die ausführlichen Gespräche über Historisches, Philosophisches und Aktuelles haben wir in Folgen zusammengefasst, die sich einfach jede und jeder anhören sollte! Ich halte die Gespräche auch für den Geschichtsunterricht für äußerst geeignet!“

Moderatorin Tina Kükenbrink mit Ihrer Gesprächspartnerin Theresia (86).

Eindrücke aus den Folgen:

„Wir sind Schlange gestanden für ein Brot und als du drankamst, war das Brot alle!“

„Die haben gewunken. Ich habe meine Babyflasche genommen und hab auch gewunken, bin in den Keller zurück und hab gesagt, ihr dürft alle rauskommen, die Amis sind da.“

„Mit 10 Jahren saßen wir mit mehreren älteren Leuten und mussten Steine kloppen. ... Einen Berg mussten wir am Tag schaffen.“

„Meine Mutter ist damals mit mir im Kinderwagen auf die Flucht gegangen. Uns wollte ja keiner!“

„Während des Pflichtjahres wurde ich schon eingezogen zum Arbeitsdienst.

Da mussten wir von morgens 8 bis abends 8 arbeiten. ...Das Pulver wurde in Säckchen eingenäht. Das musste genau stimmen, weil das ja für die Reichweite der Panzer war.“

„Der Mann konnte die Verträge ja damals noch kündigen, wenn er nicht wollte, dass seine Frau arbeiten geht.“

„Ich saß mit einem Mann hier mutterseelenalleine auf der Etage. Die wurden alle auf andere Etagen gebracht. Ich saß zwei Monate alleine hier oben. Dann hat man gehört, wer nun wieder gestorben ist. Da war ich so traurig. Das war alles um Weihnachten herum...wie ich das geschafft hab, weiß ich selber nicht. . und immer die Angst: Hoffentlich hast du kein Corona.“

„Mein größtes Glück war, dass ich meinen Mann kennen gelernt habe. Das waren schöne Jahre. Ich würde ihn so gerne noch einmal wiedersehen. Aber das geht ja leider nicht mehr.“ „Mit einem Lächeln auf den Lippen, kommt man um die ganze Welt!“