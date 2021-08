Das AWO Seniorenzentrum in Gelsenkirchen-Horst erlebte kürzlich ein grandioses Feuerwerk der guten Laune. Nachdem im letzten Jahr das heiß erwartete Sommerfest aufgrund der Covid-19-Pandemie ins Wasser fiel, war die Vorfreude auf das diesjährige Fest umso größer.

Und die Vorfreude war berechtigt, denn das AWO-Sommerfest 2021 in Gelsenkirchen-Horst war ein voller Erfolg, und das obwohl das Fest aufgrund des regnerischen Wetters erstmals drinnen stattfinden musste. Doch überraschenderweise tat dies der Stimmung keinen Abbruch, im Gegenteil. Der Festsaal bebte regelrecht vor Stimmung, denn das Duo Albatros, das die AWO-Horst schon mehrfach mit fabelhaften Live-Auftritten beglückte, legte eine weitere, gelungene Show hin.

Sommerfest des AWO Seniorenzentrums Gelsenkirchen-Horst

Mit einer erlesenen Auswahl an stimmungsvollen Schlagern brachte das Duo, das diesmal als „Trio Albatros“ unterwegs war, die Senioren zum Feiern und Tanzen. Für das leibliche Wohl war auch mehr als gesorgt, denn neben frischer Erbsensuppe wurden zahlreiche Leckereien vom Grill, frisch gebackene Waffeln und erfrischendes Speiseeis angeboten. Des Weiteren wurden den Gästen Spazierfahrten rund um die Einrichtung in einer Rikscha geboten, und die Süd-Apotheke war mit einem Glücksradstand vertreten. Aus Rücksicht auf das leider immer noch aktuelle Infektionsgeschehen fand das diesjährige Sommerfest in einem etwas kleineren Rahmen als gewohnt statt. Selbstverständlich haben die Mitarbeiter und Veranstalter zum Schutz der Bewohner bei den Besuchern pflichtbewusst auf die „3 G“-Grundlage, also „Genesen – Geimpft – Getestet“ geachtet.

Unser Dank gilt allen Mitarbeitern, die das Sommerfest möglich gemacht und begleitet haben, und ganz besonders den ehrenamtlichen Mitarbeitern, ohne die eine solche Veranstaltung kaum möglich gewesen wäre. Es bleibt zu hoffen, dass die Corona-Pandemie im nächsten Jahr keinen weiteren Einfluss auf die Veranstaltungen der Seniorenzentren hat, und dass das kommende Sommerfest mindestens genauso toll wird, wie das diesjährige.