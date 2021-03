Stärkung und Entspannung nach der Entbindung

Ab März 2021 bietet die Elternschule Sonnenschein im Marienhospital Gelsenkirchen einen Rückbildungskurs im Online-Modus via Zoom an

Am 23. März 2021 um 19 Uhr beginnt in der Elternschule Sonnenschein ein Kurs in Rückbildungsgymnastik. Wegen der anhaltenden Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben sich die Organisatoren und die Kursleitung Anja Kahl entschieden, den Kurs zunächst als Online-Angebot zu starten. Wenn möglich, wird der Kurs bei sinkenden Inzidenzwerten bzw. weiteren Lockerungen in den Präsenzunterricht wechseln. Er umfasst insgesamt 8 Kurseinheiten à 75 Minuten und findet online jeweils dienstags statt. Die Kursgebühr beträgt 66,64 € (inkl. MwSt.).

Interessentinnen können unter der Rufnummer 0209 172-3564 mehr erfahren und sich direkt anmelden. Eine Anmeldung ist auch per E-Mail an sonnenschein@marienhospital.eu möglich. Nach der Anmeldung erhalten sie die Zugangsdaten für den Kurs.

Das ganzheitliche Training für Frauen ab der achten Woche nach der Geburt des Kindes dient der Stabilisierung der Körpermitte. Dazu werden neben Übungen zur Normalisierung der Atmung und Stärkung des Beckenbodens, solche zum Aufbau der tiefen Bauchmuskulatur und Wiederherstellung der Körperstatik genutzt. Sie werden unter anderem ergänzt durch Ernährungsberatung und Entspannung.