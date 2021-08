Viele Interessenten konnten nicht am letzten „Erinnerungsrundgang“ auf dem ehemaligen Geläuf der Horster Galopprennbahn (rund um den Horster Golfclub) teilnehmen da die zulässige Höchstzahl erreicht war. Initiatorin Sybille Hellier bietet darum einen weiteren Rundgang an.

Dieser findet am Freitag, 20.August.2021, um 15:00 Uhr statt. Treffpunkt ist die Kindertagesstätte „Galoppi“ auf dem Gelände des ehemaligen Waagegebäudes und dort am Denkmal von Rudolf Rose. Dauer ca. 1-1,5 Stunden. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 begrenzt. Anmeldung per Mail an info@hellier.de oder telefonisch unter 01 74 - 51 74 139.

In dem Rundgang erfahren die Teilnehmer nicht nur etwas über die Historie des Gelsenkirchen Horster Rennvereins, sondern erfahren durch mitgeführtes Bildmaterial eine Vorstellung davon, wie es früher einmal war. Der Rundgang wird durch Geschichten von Horster Bürgern, Zuschauern und auch Reitern abgerundet, welche Sybille Hellier in den letzten Jahren gesammelt hat. Im Anschluss besteht die Möglichkeit noch gemeinsam einen Kaffee im Golfclub zu trinken und weitere Fragen zu stellen.

Außerdem treffen sich die Freunde der ehemaligen Horster Galopprennbahn in lockerer Runde, um alte Erinnerungen auszutauschen.

Das nächste Treffen ist am Samstag, 21.

August .21 um 18:00 Uhr im Eiscafé San Marco, Essener Straße 21 in Horst.

Um Anmeldung wird gebeten, da vorab der Tisch entsprechend der Teilnehmerzahl reserviert werden muss.