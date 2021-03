Bei der Eintracht Erle 2008 sind die Kinder gut Aufgehoben. Sie Lehren nicht nur das Fußballspielen sondern fürs Leben

Foto: (c) Eintracht Erle 2008er

Das Team von Eintracht Erle 2008 ist im Februar dieses Jahres über 674 Km gelaufen und wurde von Freunden und Verwanden gesponsert.

Zweimal die Woche hatten die Jungs Onlinetraining aber das war für die Jungs einfach zu wenig, also schickte man sie raus anne frischen Luft.

Unter dem Motto für sich selber was tun und dabei noch Gutes tun, entschieden man sich Gemeinnützige Projekte zu unterstützen, die Auswahl viel schwer, denn es gibt EINIGE Menschen die Ehrenamtlich für andere da sind.

Insgesamt kamen 1172,06 Euro für den guten Zweck zusammen, das ganze wurde noch mal mit einer großzügigen Spende eines Elternteils von uns aufgestockt ...danke dafür.

Am Sonntag. 07. März. 2021 lud man die Familientrauerbegleiterin Mechthild Schroeter-Rupieper die jungen Kicker in ihr wundervolles Haus ein, in dem sie mit alle ihren Trauerbegleiter/innen, ihrer überaus wichtigen Arbeit nachgeht, und überreichen eine Spende an Ihren Verein LAVIA Familientrauerbegleitung.

Ein tolles Team

Das Team erhielt einen bewegenden Einblick und durften zwei wunderbare Kinder kennen lernen, die schon seit langer Zeit von der Kompetenz des Vereins profitieren.

Zu ihrer Überraschung wird diese wichtige Arbeit von einigen Städten gar nicht oder nur in Teilen übernommen, so dass jede finanzielle Zuwendung wichtig ist und zu großer Freude führt.

Das Team wird daher LAVIA weiter unterstützen.

Sie haben gelernt, dass Trauer wichtig und richtig ist, dass man auch mal weinen darf, dass man zeigen soll, wenn man Trauer wahrnimmt und dass gemeinsam alles leichter ist!

Danke an den Mannschaftsgeist.