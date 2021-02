Gelsenkirchen. Aufgrund der Wetterlage findet in Gelsenkirchen am heutigen Montag, 08. Februar 2021, keine Müllabfuhr statt. Die Leerung der Behälter für Restmüll, Bioabfall und Papier verschiebt sich um einen Tag nach hinten.



Die Montagsreviere werden folglich am morgigen Dienstag, 09. Februar 2021, und die Freitagsreviere abschließend am Samstag, 13. Februar 2021, abgefahren.

Für die von der Firma Remondis geleerten gelben Tonnen gilt eine andere Regelung. Hier wird die heute ausfallende Sammlung am kommenden Samstag, 13. Februar 2021, nachgeholt. Die Leerung in den anderen Revieren findet an den üblichen Wochentagen statt.

Der Abholservice für Sperrmüll und Elektrogroßgeräte fällt heute ebenfalls aus. Die Termine verschieben sich im weiteren Verlauf der Woche um einen Tag nach hinten.

Der Wertstoffhof Süd an der Wickingstraße 25b ist heute geöffnet, der Wertstoffhof Nord an der Adenauerallee 115 bleibt witterungsbedingt den ganzen Tag geschlossen.

Der Containerdienst findet heute nur eingeschränkt statt.