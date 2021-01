Der Wetterbericht hatte für Sonntag Schnee angesagt und wie es scheint, waren viele Gelsenkirchener Familien bestens darauf vorbereitet.

Denn egal ob im Stadtgarten, am Mechtenberg, im Wedelstaedt-Park oder im Nordsternpark, wohin der Stadtspiegel-Fotograf auch kam, er traf Schneefans an, die auf unterschiedlichste Weise das kurze weiße Intermezzo ausnutzten.

Es waren wahrlich nur wenige Stunden, die der Schnee in Gelsenkirchen durchhielt, aber das reichte, um die Familien ins Freie zu locken. Dabei war es für viele Kinder sicher ein ganz neues Erlebnis, Schnee vor der eigenen Haustür zu erleben.