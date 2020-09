Dem Thema „Antisemitismus gestern und heute“ ist eine Lesereihe mit Prominenten aus Film, Fernsehen, Theater und Medien gewidmet, die von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, ins Leben gerufen wurde. Am Montag, 28. September, wird die Reihe um 19.30 Uhr im Musiktheater im Revier fortgesetzt und hier liest Schauspieler Benno Fürmann aus Dr. Ronen Steinkes „Fritz Bauer - oder Auschwitz vor Gericht“.

Die Antisemitismusbeauftragte möchte die Erinnerung lebendig halten an eine Zeit, in der „Juden wegen ihres Glaubens aus unserer bürgerlichen Mitte gerissen und zu Ausgestoßenen wurden“.

Das Ziel der Lesereihe, die mit weiteren namhaften Schauspielern bis Ende des Jahres fortgesetzt wird, ist es, möglichst viele Menschen über den noch immer in der Gesellschaft verbreiteten Judenhass aufzuklären und sie dadurch zum Nachdenken zu bringen. Antisemitismus ist eine Herausforderung für uns alle, denn er verletzt unsere Menschenwürde.

Benno Fürmann liest im Musiktheater im Revier über Fritz Bauer, der die Deutschen zum Hinsehen zwang: Inmitten einer Justiz, die in der jungen BRD noch immer von braunen Seilschaften geprägt war, setzte er den großen Frankfurter Auschwitz Prozess durch. Er kooperierte mit dem israelischen Geheimdienst, um Adolf Eichmann vor Gericht zu bringen. Dr. Ronen Steinke erzählt das Leben eines großen Juristen und Humanisten, dessen persönliche Geschichte zum Politikum wurde.

1963 wird gegen 22 ehemalige NS-Schergen Anklage erhoben; in Frankfurt beginnt ein Mammutprozess. Ein Mann hat diesen Prozess fast im Alleingang auf den Weg gebracht: Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt in Hessen. Ein Sozialdemokrat jüdischer Herkunft, der 1936 gerade noch hatte fliehen können. Er ist es, der die deutsche Nachkriegsgesellschaft zum Sprechen bringt – und Adolf Eichmann vor ein israelisches Gericht.

Dr. Ronen Steinkes Biografie über Fritz Bauer, den mutigen Ermittler und Ankläger der Frankfurter Auschwitz-Prozesse wurde als „Der Staat gegen Fritz Bauer“ 2015 preisgekrönt verfilmt und in mehrere Sprachen übersetzt.

Der Autor und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger stehen nach der Lesung zur Diskussion bereit.

Tickets für das Gastspiel der Lesereihe im Musiktheater im Revier sind zum Preis von 15 Euro erhältlich online auf www.eventbrite.de/e/111269726748.