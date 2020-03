Stammtisch für Menschen mit Diabetes mellitus im MHB

Menschen mit Diabetes mellitus sind ganz herzlich zum nächsten Stammtischtreffen im Sankt Marien-Hospital Buer eingeladen. Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, dem 11. März 2020 um 17 Uhr. Veranstaltungsort ist der Raum B 4 im Sankt Marien-Hospital Buer, Mühlenstraße 5-9, 45894 Gelsenkirchen. Der Referent, Dr. med. Christoph Metzger, Leitender Arzt der Abteilung für Diabetologie, wird dabei über das Thema Fahrtauglichkeit bei Diabetes mellitus und den aktuellen Stand der Rechtsprechung dazu informieren. Eine Anmeldung ist für den Besuch der Veranstaltung nicht erforderlich.

Es ist gesetzlich geregelt, welche Bedingungen eine Person erfüllen muss, wenn sie ein Kraftfahrzeug führen möchte. Bei einigen Krankheitsbildern – so auch bei Diabetes mellitus – ist laut Gesetz die Fahrtauglichkeit bei bestimmten Komplikationen eingeschränkt. Wie muss sich ein Mensch mit Diabetes mellitus verhalten, um den Führerschein nicht zu verlieren, was muss man als Betroffener tun, um einen aus Krankheitsgründen entzogenen Führerschein wiederzuerlangen?