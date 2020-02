Der städtische Bau & Abenteuerspielplatz, an der Bottroper Straße 40b in 45899 Gelsenkirchen – Horst Veranstaltet am Veilchendienstag 25. Februar. 2020 gemeinsam mit dem Förderverein Baueck – Kunterbunt e. V von 15:30 bis 18:00 Uhr eine Karnevalsfeier.

Es erwartet sie: Lustige Spiele, Kindercocktails und Snacks, Elterncaffee mit Leckeren Waffeln.

Preise winken und Kamelle fliege.

Näheres unter Tel. 514240.