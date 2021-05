Der Frühling zieht in die Gelsenkirchener Einkaufsstraßen ein. Die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG) hat gemeinsam mit der Sparkasse Gelsenkirchen und City Initiative Gelsenkirchen sowie den Werbegemeinschaften in Buer und Horst und der Interessengemeinschaft Hauptstraße/Hauptmarkt dutzende Blumenampeln und Blumenpyramiden in den Fußgängerzonen aufgestellt, die für ein frisches Bild und fröhliche Stimmung sorgen und die Innenstädte schmücken sollen, die hoffentlich bald wieder mehr Besucher begrüßen können.

Mit der Aktion setzt die SMG auch ein erstes Ergebnis der Stadtteilumfragen um, die auf der Facebookseite „Gerne Gelsenkirchen“ im letzten Jahr durchgeführt wurde, um herauszufinden, wo die Gelsenkirchener Bürger Handlungsbedarf zur Aufwertung ihrer Heimatstadt sehen.

„Viele Teilnehmer hatten sich gewünscht, dass die Stadtteile und Einkaufszonen grüner und bunter werden sollen“, so Sandra Falkenauer, Marketingleiterin bei der SMG. „Mit der stärkeren Einbeziehung von Buer und Horst tragen wir diesem Wunsch in einem ersten Schritt Rechnung.“

Nachdem in der Gelsenkirchener City erstmals 2018 entlang der Bahnhofstraße zwanzig Blumenampeln an Laternen aufgehängt wurden, konnte in diesem Jahr nicht nur die Anzahl der blühenden Frühlingsboten deutlich erhöht werden, sondern die Aktion wurde auf weitere Einkaufsstraßen ausgeweitet.

„Wir wollen natürlich in möglichst vielen Einkaufszonen gerade in diesem Jahr nicht nur die Wünsche der Menschen, sondern auch des Einzelhandels in unserer Stadt umsetzen, der es in den vergangenen Monaten ja schwer genug hatte, und ein Stück Lebensfreude in die Einkaufszonen bringen“, so die beiden SMG-Geschäftsführer Markus Schwardtmann und Wilhelm Weßels.

Hinzugekommen sind in diesem Jahr weitere Pyramiden verteilt auf die City und Buer sowie außerdem zusätzliche Blumenampeln an der Essener Straße in Horst und in der Hauptstraße und am Hauptmarkt in der Altstadt.

Darüber freut sich insbesondere der Vorsitzende der Horster Werbegemeinschaft, Bernd Strickling, und betont, „dass die Essener Straße ja bekanntlich auch eine wichtige Rolle in der Nahversorgung und für die benachbarten Stadtteile spielt“.

Auch Axel Oppermann von der IG Hauptstraße ist begeistert: „Unsere Einzelhändler an der Hauptstraße und im Umfeld des Marktes stellen eine wichtige Ergänzung zum Angebot in der gesamten City dar. Mit den neuen Blumenampeln wird diese Bedeutung noch einmal unterstrichen.“

Insgesamt werden über einhundert dieser Blumenarrangements bis Oktober die Fußgängerzonen in Gelsenkirchen schmücken.