Lebensbahnen 3-2020 ist erschienen!

Bevor in der kommenden Woche die gedruckte Ausgabe unseres St. Augustinus-Magazins in Umlauf gebracht wird, können Sie bereits jetzt in der digitalen Fassung blättern.

In unserer aktuellen Ausgabe nehmen wir schwerpunktmäßig die von der Pandemie bestimmte Advents- und Weihnachtszeit in unserer Stadt in den Blick. Wie erzählen wir auch dieses Mal viele spannende Geschichten aus den verschiedenen Einrichtungen und Betriebsgesellschaften der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH.

Wir wünschen Ihnen eine interessante und aufschlussreiche Lektüre!