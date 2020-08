Am Freitag, den 21.08.2020, bietet die Pfefferackerschule für Eltern der Schulanfänger/ -innen 2021/ 22 einen „Tag der offenen Fragen“- besonders hinsichtlich der Information und Anmeldung für die „EXTRA-Klasse!“ an.

Alle Interessierten können in der Zeit von 9.00 – 11.00 Uhr je nach Wetterlage am Schultor oder in der Turnhalle ihre (noch) offenen Fragen mitbringen. Schulleitung, Teammitglieder und Elternvertreter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten.

Um die Hygienevorschriften einhalten zu können benötigt die Schule Ihre verbindliche Anmeldung per Telefon: 0209 377 800 40 (in der Zeit von 8 – 12 Uhr am Montag, Mittwoch und Donnerstag).

Eine Schulbesichtigung und Einblicke in den Unterricht vor Ort sind in diesem Jahr leider nicht möglich. Bitte denken Sie daran, auf dem gesamten Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Das Schulteam heißt Sie herzlich willkommen!