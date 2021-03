Der 9. Vivawest-Marathon kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant am 16. Mai stattfinden. In Abstimmung mit den vier beteiligten Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen, Essen, Bottrop und Gladbeck konnte jedoch eine Verschiebung in die zweite Jahreshälfte erreicht werden.

Dank zahlreicher konstruktiver Gespräche in den vergangenen Wochen konnten mit dem 24. Oktober und dem 31. Oktober zwei Alternativ-Termine gefunden werden, an denen der Vivawest-Marathon 2021 durchgeführt werden kann, sofern es die pandemische Entwicklung zulässt.

„Sehr gerne wären wir im Mai mit den Sportlern durchs Ruhrgebiet gelaufen. Aber die aktuelle Situation lässt dies leider nicht zu und um allen Beteiligten Planungssicherheit für die nächsten Wochen zu geben, haben wir uns zu einer Verschiebung entschlossen. Die Gesundheit aller Teilnehmer, Helfer und Zuschauer steht immer an erster Stelle. Wir möchten uns in diesem Zusammenhang bei den vier Städten und unseren Partnern für die vertrauens- und verantwortungsvolle Abstimmung bedanken und, dass es gemeinsam gelungen ist, Alternativtermine zu finden“, sagt Christian Okon, Geschäftsführer der veranstaltenden MMP Event GmbH.

Welcher der beiden Termine ausgewählt wird, hängt vom Bundesliga-Spielplan und den Heimspielen des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen ab, da der Marathon nicht am selben Tag stattfinden kann. Daher wird sich erst Ende Juni/Anfang Juli mit der Bekanntgabe des Bundesliga-Spielplans 21/22 herausstellen, an welchem der beiden Termine der 9. Vivawest-Marathon starten wird. Bis dahin sind beide Termine für das Laufevent im Ruhrgebiet reserviert.

„Wir wissen, dass dieser Weg mit Kompromissen auf allen Seiten verbunden ist und sind gleichzeitig sehr dankbar, dass uns die beteiligten Städte und Behörden diese flexible Lösung ermöglichen. Aktuell sind Aussagen über die Durchführung von Veranstaltungen in den nächsten Monaten mit vielen Unsicherheiten verbunden. Mit der Verschiebung möchten wir aber für alle Läufer zumindest die Möglichkeit offenlassen, im Herbst ein Laufsportevent anzubieten. Wir werden daran arbeiten, eine sichere und sportlich attraktive Veranstaltung zu präsentieren und hoffen, dass es eine schöne zusätzliche Motivation ist, weiter zu trainieren und sich fit zu halten“, so Okon.

Weitere Informationen zum Vivawest-Marathon unter: www.vivawest-marathon.de