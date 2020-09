Am ersten Spieltag der Saison 2020/21 musste das Team von der Fischerstraße zur Löchterheide an den Nordring Reisen, hier erwartete sie die Zweite Mannschaft des SSV Buer 07/28.

Nachdem Ibrahim Basatli nach fünf Jahren als Spielertrainer und fünf weiter Spiele das Team vom Fürstenbergstadion verlassen hatten, liegt die last nun beim BV Horst-Süd vor allem auf dem neuen Spielertrainer, auf dem ehemaligen Elgert-Schüler Selcuk Dede.

Bereits nach 7. Spielminute gingen Gäste aus Horst durch Vetim Dana mit 0:1 in Führung, doch zehn Minuten später glichen die Gastgeber durch Olcay Zorbaz zum 1:1 aus.

In der 21. Minuten gingen die Horster durch Tolga Öztürk erneut in Führung, mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Sieben Minute nach dem Seitenwechsel glich Buer durch ein Eigentor von Erkan Kizilkaya zum 2:2 aus.

In der 72. Minute brachte Batuhan Kaya die Bueraner mit 3:2 in Front, und zwei Minuten später erhöhte Marcel Hussein auf 4:2.

Tolga Öztürk der 2005 mit der Schalker A- Jugend im DFB – Pokal Finale gegen Tennis Borussia Berlin stand, und den Pokal gewann, und ein Jahr später wurde der Mittelstürmer der Königsblauen Deutscher A-Jugend-Meister, verkürzte in der 79. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 4:3, am Ende blieb es bei diesem Spielstand.

Am Zweiten Spieltag am kommenden Sonntag. 13. September. 2020 Empfangen die Horster im Heimischen Fürstenbergstadion den SG Preußen Gladbeck 1910/29 dessen Spiel gegen YEG Hassel II Abgesagt wurde.

So spielten sie:

SSV Buer 07/28 II: Justin Jerome Wrobel - Julian Mieberg, Marcel Hussein, Yasin Ütük (74. Jan-Marco Pawleta), Emilio Zogaj (67. Batuhan Kaya), Jan Neurohr ( 53. Kursat Kaan Sarioglu), Olcay Zorbaz, Leon Schleking, Matthias Schulz, Michail Konomis, Jonas Klawikowski.

Trainer: Tobias Hennemann

BV Horst Süd: Detlef Ehrich - Vetim Dana, (72.Sandro Koch), Rejhan Dana, Serafettin Yigit (45. Batuhan Güdül), Tolga Öztürk, Ahmet Akar, Angel Valentinov Karamanav (53. Emre Miyanyedi), Justin Baute, Enes Kahveci, Ednart Baba – Alig, Erkan Kizilkaya.

Trainer: Selcuk Dede.

Schiedsrichter: Seray Erici.

1. Spieltag

SSV Buer 07/28 II

- BV Horst Süd 4:3

SC Schaffrath 1959 e.V. - FC Horst 59 0:0

VfB Kirchhellen 1920 II - Preußen Sutum 1:4

SuS Beckhausen 05 - Eintracht Erle 1:1

SG Preußen Gladbeck 1910/29

- YEG Hassel II Abgesetzt

Adler Ellinghorst - BV RENTFORT 1919/46 II 2:1

Genclerbirligi Resse - SV Zweckel II 1:7

VfL Grafenwald - SpVg. Westfalia Buer 3:2

F.S.M. Gladbeck - Spielfrei

Tabelle 1. Spieltag:

1. SV Zweckel II 1 1 0 0 7:1 3

2. Preußen Sutum 1 1 0 0 4:1 3

3. SSV Buer 07/28 II 1 1 0 0 4:3 3

4. VfL Grafenwald 1 1 0 0 3:2 3

5. Adler Ellinghorst 1 1 0 0 2:1 3

6. Eintracht Erle 1 0 1 0 1:1 1

7. SuS Beckhausen 05 1 0 1 0 1:1 1

8. FC Horst 59 1 0 1 0 0:0 1

9. SC Schaffrath 1959 e.V. 1 0 1 0 0:0 1

10. F.S.M. Gladbeck 0 0 0 0 0 0

11. SG Preußen Gladbeck 1910/29 0 0 0 0 0 0

12. YEG Hassel II 0 0 0 0 0 0

13. BV Horst-Süd 1 0 0 1 3:4 0

14. SpVg. Westfalia Buer 1 0 0 1 2:3 0

15. BV RENTFORT 1919/46 II 1 0 0 1 1:2 0

16. VfB Kirchhellen 1920 II 1 0 0 1 1:4 0

17. Genclerbirligi Resse 1 0 0 1 1:7 0

Die zweite Mannschaft es BV Horst Süd unterlag in der Kreisliga C 1 beim SC Hassel II mit 3:1