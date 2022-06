Liebe Sportsfreundinnen und Sportfreunde!

Gemeinsam trauern wir um unseren Freund, langjährigen Weggefährten, Ehrenringträger und Ehrenvorsitzenden Manfred Wichmann, der am vergangenen Sonntag 19.Juni. 2022 in seinem Urlaubsort Scharbeutz verstorben ist.

Der am 02. Oktober 1937 in Arnsdorf/Heilsberg geborene Wichmann arbeitete bis zu seinem Ruhestand im Jahre 2002 als Lehrer an einer Gesamtschule. Im Jahr 1951 trat Wichmann den Sportfreunden Buer 28 (heute: Spiel- und Sportvereinigung Buer (SSV Buer 07/28) bei. Als Vertreter der Vereinsjugend gehörte er bis 1956 dem Jugendausschuss an. Von 1968 bis 1981 war Manni Wichmann als Schiedsrichter aktiv und wurde zeitweise in der Ersten Bundesliga sowie international im Ausland eingesetzt. Ingesamt leitete er rund 1400 Spiele der Amateure.

Von 1977 bis 1990 gehörte er als Beisitzer dem Schiedsrichterausschuss des Fußballkreises Gelsenkirchen an und war hier stellvertretender Schiedsrichterobmann. Für seinen Einsatz als Schiedsrichter erhielt Manfred Wichmann bereits 1975 die Schiedsrichter-Ehrennadel in Gold.

1985/86 übernahm Manfred Wichmann das Amt des Freizeit- und Breitensportobmanns für den Bereich Gelsenkirchen, Gladbeck, Kirchhellen. Bis 2006 war er als Mitglied des Westfälischen Fußballverbundes auch Vorsitzender des Lehr- und Prüfungsausschusses. Während dieser Tätigkeit engagierte er sich für die Zusammenführung der Freizeit- und Breitensportler aus allen gesellschaftlichen Gruppen in der Sparte "Freizeit- und Breitensport" des Verbandes. Besonderes Augenmerk legte er dabei auf die Übungsleiterausbildung.

1986 übernahm „Manni“ zunächst kommissarisch das Amt des Kreiskassierers des Fußballkreises Gelsenkirchen, das er bis 1990 wahrnahm. Im Jahr 1990 wurde er zum Kreisvorsitzenden gewählt. Als Kreisvorsitzender vertrat er mit großer sozialer Kompetenz die Interessen von 110 kreisangehörigen Sportvereinen mit über 54 000 Mitgliedern in der Fachschaft "Gelsensport", in Stadtsportbünden des Fußballkreises und im Landessportbund sowie gegenüber Behörden. Er berät die Sportvereine und organisiert Fortbildungsveranstaltungen, die er selbst leitet. Dabei legt er besonders großen Wert auf die tiefer gehende Beratung und Schulung der Funktionäre von Vereinen, die von Migranten gegründet wurden. Einen weiteren Schwerpunkt setzt er in der Jugendförderung und der Gewaltprävention. 1985 ehrte ihn die Stadt Gelsenkirchen für sein Engagement in der Fachschaft "Gelsensport".

Seit 1990 gehört Manfred Wichmann dem Beirat des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen an. 2001 wurde er als Beisitzer in das Präsidium des Verbandes gewählt.

Wichmann unterstützte internationale Fußballveranstaltungen des Deutschen Fußballbundes durch seine Beteiligung an der Organisation. So beteiligte er sich bereits in der Vorbereitungsphase der Europameisterschaft 1988 als Schiedsrichterbetreuer und bildete die "Schnittstelle" zum Organisationsbüro. Er beschaffte Unterkünfte für die Schiedsrichter und Spieler und hielt den Kontakt zur Polizei. Seiner Beliebtheit im Fußballkreis ist es zu verdanken, dass er die Vereine des Fußballkreises zur Programmgestaltung und Mitarbeit bei der Europameisterschaft motivieren konnte.

1981 verlieh ihm der DFB seine Verdienstnadel. Der Fußballkreis Gelsenkirchen bedankte sich 1992 mit der Verleihung der Goldenen Ehrennadel für sein Engagement. 1994 verlieh der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen ihm die Goldene Ehrennadel. 1995 zeichnete ihn der Westdeutsche Fußballverband mit der Goldenen Ehrennadel aus. Im Jahr 2006 wurde ihm dann sogar die Goldene Stadtplakette der Stadt Gladbeck verliehen.

Der aus Gelsenkirchen stammende ehemalige Regierungspräsident Dr. Peter Paziorek überreichte am 17. März 2008 im Rahmen einer kleinen Feierstunde Manfred Wichmann das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Über seinen Tod hinaus sind wir Manfred Wichmann zu großem Dank verpflichtet.

Wir werden ihn in ehrenvoller Erinnerung behalten.

Christian Fischer

Kreisvorsitzender

FLVW Kreis 12 Gelsenkirchen