Spielt ihr gerne Fußball und liebt den Mannschaftssport?

Dann seit ihr beim BV Horst – Süd genau richtig.

Für die D1- Jugend (Jahrgang 2007 und 2008) werden noch begeisterte Spieler, die im altehrwürdigen und traditionellen Fürstenbergstadion an der Horster Fischerstraße ihre Leidenschaft für Fußball ausleben wollen.

Ihr könnt bereits in der Rückrunde (Januar 2020) der aktuellen Saison für die D1 auflaufen.

Die Trainer Thomas, Dennis & Toni freuen sich auf euch!

ruft einfach unter 0173 / 6491294 an.