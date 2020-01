Durch Vor- und Zwischenrunde kämpften sich die ersten Mannschaften des Fußballkreises, die am morgigen Sonntag, 5. Januar, ab 12 Uhr im Rahmen der Finalrunde den Meister in der Halle suchen.

Erstmals war der gesamte Fußballkreis vertreten, also wird nicht der Stadt-, sondern der Kreismeister gesucht.

Nach den Vorrunden qualifizierten sich BW Gelsenkirchen, SW Buer-Bülse, ETuS Bismarck, Eintracht Erle, SpVgg Erle 19, VfL Resse 08, SV Heßler 06 und DJK Adler Feldmark. Als bester Drittplatzierter blieb der BV Horst-Süd im Rennen. Die Zwischenrunde wird heute Abend, 3. Januar, endgültig ausgespielt. Die Ergebnisse findet man hier.

Die Zweitmannschaften suchen am Samstag, 4. Januar, ab 12 Uhr ihren Hallenmeister: Die entscheidenden Spiele beginnen gegen 17 Uhr. Die Teams von Viktoria Resse II, VfL Resse 08 II, SV Horst 08 II, Erler SV 08 II, SSV Buer 07/28 II, YEG Hassel II, Teutonia Schalke II, Westfalia 04 II, BW GE II und ETuS Bismarck II sind dabei.

Die Frauen haben ihre Hallenkreismeisterschaft bereits am 22. Dezember ausgespielt: Da sich nur sieben Teams gemeldet hatten, wurde in einer Gruppe gespielt, und zwar „Jeder gegen jeden". Die 150 Zuschauer sahen kampfbetonte Spiele auf teilweise hohem Niveau. Natürlich war die SSV Buer 07/28 der Topfavorit, einmal mehr - und zwar zum achten Mal - war das Team nicht zu bremsen und gewann alle sechs Spiele und kam in der Abschlusstabelle auf die Höchstzahl von 18 Punkten bei einem Torverhältnis von 58:7. Nur in einer Begegnung - und zwar gegen den späteren Turnierzweiten SV Horst 08 - hatten die Frauen aus Buer einige Schwierigkeiten, konnten die Partie aber mit 5:3 für sich entscheiden. Platz drei ging an den TSV Feldhausen und Platz vier an Preußen Sutum.