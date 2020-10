Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Gelsenkirchen – die 7-Tages-Inzidenz liegt am heutigen Mittwoch. 28. Oktober. 2020 bei 160,2 Fällen, also deutlich über dem Grenzwert von 35 – haben die lokalen Behörden den Königsblauen mitgeteilt, dass das Heimspiel am Freitag 30. Oktober. 2020 gegen den VfB Stuttgart ohne Zuschauer ausgetragen werden muss und dabei auch die erteilte Genehmigung für die Teilzulassung von bis zu 300 Zuschauern zurückgezogen. Somit muss das Spiel als Geisterspiel stattfinden.

Das bedeutet, dass alle S04-Fans ihr zugeteiltes Ticket leider nicht nutzen können – das Geld für die Eintrittskarten wird schnellstmöglich über die jeweils gewählte Zahlungsform zurückerstattet.

Der FC Schalke 04 bedauert die kurzfristige Absage und ist über die Entscheidung natürlich enttäuscht, räumt aber selbstverständlich der Sicherheit der Besucher absolute Priorität ein und hofft, bald wieder Zuschauer in der VELTINS-Arena begrüßen zu können.