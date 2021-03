Der FC Schalke 04 musste sich Borussia Mönchengladbach am Samstag (20.3.) mit 0:3 geschlagen geben. Lars Stindl traf in Halbzeit eins für die Fohlen, in der zweiten Hälfte köpfte Stefan Lainer ein, zudem unterlief Frederik Rönnow ein unglückliches Eigentor. Fotos: FC Schalke 04