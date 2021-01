Die Arbeitsgemeinschaft „Jung trifft alt“ der Gesamtschule Erle hat in diesem Jahr den mit 1.500 Euro dotierten Ehrenamtspreis der Sparkasse Gelsenkirchen erhalten.

Bereits sieben Jahre setzt es sich die Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung der Lehrerinnen Cäcilie Ossendorf-Neeb und Ramona Halsch sowie den ehrenamtlichen Koordinatoren Anne und Gerhard Kitza zum Ziel, Menschen aus unterschiedlichen Generationen so zusammenzuführen, dass sie voneinander lernen und profitieren.

Aus diesem Grund besuchen Schüler aller Jahrgänge der Gesamtschule einmal wöchentlich Senioren in den Erler Pflegeeinrichtungen der AWO und St. Josef, um mit ihnen gemeinsam unterschiedliche Aktivitäten durchzuführen.

Auch in der insbesondere für ältere Generation sehr schwierigen Corona-Pandemie hat die Arbeitsgemeinschaft, in der etwa 30 Schüler engagiert sind, den Kontakt zu den Senioren gehalten. So führten die Kinder unter anderem Balkonkonzerte durch, schrieben Briefe, überreichten Sonnenhüte oder führten Telefonate.

Zu Weihnachten haben die Schüler nun Liedtexte zusammengetragen und für die Senioren vertont, sodass diese weihnachtliche Vorfreude sowie Abwechslung in ihrem Alltag erfahren können. Als ehrenamtlicher Koordinator dieses Projektes hob Gerhard Kitza in seiner Laudatio hervor, wie stolz er auf das Engagement der Kinder und Jugendlichen ist: „Davor ziehe ich meinen Hut.“

„Diese Arbeitsgemeinschaft ist ein absolutes Aushängeschild unserer Schule und ich bin als Schulleiter stolz darauf, dass ihr diesen Preis für uns gewonnen habt. Das Geld kommt selbstverständlich sowohl der weiteren Arbeit der Arbeitsgemeinschaft und vor allem auch unserer Schulgemeinschaft zugute“, so Andreas Lisson, Leiter der Gesamtschule Erle.