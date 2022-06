Die Damen des Golfclub Haus Leythe treten am Dienstag, 28. Juni, zum Golftag im Zeichen der pinkfarbenen Schleife an, dem weltweiten Zeichen für mehr Brustkrebs, Aufmerksamkeit und Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen.



Sie sind damit Teil der Pink Ribbon Damentag-Serie, welche auch 2022 wieder mit etwa 100 Golfclubs und deutschlandweit deutlich über 3.000 Spielerinnen für den guten Zweck organisiert wird, bereits zum neunten Mal in Folge. Durch die Pandemie ist die Planung, Organisation und Umsetzung der Pink Ribbon-Damentag-Turniere nicht ganz einfach und Pink Ribbon Deutschland freut sich über alle Golfclubs, die ihren Termin unter Einhaltung aller Pandemie-Sicherheitsbestimmungen stattfinden lassen können. Das jährliche Projekt ist eine Zusammenarbeit der Golfclubs mit der gemeinnützigen Kampagne Pink Ribbon Deutschland und soll insbesondere auf die Chancen der frühen Erkennung der Krankheit Brustkrebs aufmerksam machen.

Pink Ribbon Deutschland

Denn was viele Menschen nach wie vor nicht wissen: Die Brustkrebs-Früherkennung ist im Falle der Erkrankung für einen möglichst schonenden Behandlungsverlauf und für die Heilungschancen meist von entscheidender Bedeutung. Gerade jetzt ist es so wichtig, immer wieder auf die Früherkennung aufmerksam zu machen, da viele Frauen aufgrund der Pandemie ihre Vorsorgetermine zuletzt verschoben haben oder ausfallen ließen.

Während der gesamten Saison, von April bis Oktober, zeigen die Golferinnen in Deutschland Jahr für Jahr ihre Solidarität mit betroffenen Frauen, ihren Familien und Freunden. Durch die große Golf-Gemeinschaft sollen die Informationen rund um das Thema Brustkrebs und die Chancen der Früherkennung deutschlandweit verbreitet werden. Wie in jedem Jahr kommen die Spenden der Pink Ribbon Deutschland Damentag-Serie dem langfristigen Projekt PINK KIDS zugute, bei dem jugendliche Kinder an Brustkrebs erkrankter oder verstorbener Mütter anderen Jugendlichen in ähnlicher Situation helfen.

Die gemeinnützige Kampagne Pink Ribbon Deutschland und die Damen des Golfclub Haus Leythe freuen sich, diesen besonderen Damentag im Zeichen der pinkfarbenen Schleife zu spielen. Gäste sind zu diesem Turnier zugelassen. Austragungsort ist der Gelsenkirchener Golfclub Haus Leythe, Middelicher Straße 72.