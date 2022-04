Der TV Westfalia 1884 Buer e. V. lädt ein zur traditionellen Osterwanderung. Gestartet wird am 18.. April um 10.00 Uhr am Rathaus in Buer, Goldbergstr. Ab 11.30 Uhr werden dann die Ostereier im Gemeinderaum St. Mariä Himmelfahrt, Goldbergstr. 11, gegessen.