Der Verein Devising Theatre, der im Oktober 2020 seinen neuen Vereinssitz an der Bochumer Straße 109 bezogen hat, veranstaltet in den Osterferien vom 6. bis 9. April einen Workshop mit dem Titel „Reise nach Ostasien – Kalligrafie und Tuschmalerei“.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren und findet von 11 bis 15 Uhr, am Mittwoch, 7. April, bis 16 Uhr statt. Das Projekt wird in Kooperation mit dem Referat Kultur der Stadt sowie dem Kulturrucksack NRW durchgeführt, durch das Land NRW gefördert und ist kostenlos.

An den vier Terminen führt die Sinologin Anna Sellmann von Devising Theatre in die Kunst der Tuschmalerei und Kalligrafie ein. Dazu gehen die Teilnehmer auf eine Reise nach Ostasien. Bei einem Besuch in der Zoom Erlebniswelt lassen sie sich inspirieren und tauchen ein in die Welt der chinesischen Schriftzeichen und Tuschemalerei. Mit Pinsel und Tusche bringen die Teilnehmer ihren eigenen Namen oder ihr chinesisches Sternzeichen zu Papier und gestalten Lesezeichen, Grußkarten oder Stempelsiegel.

Geschrieben wurde früher in Stein, auf Holz, Seide und schließlich auf Papier. Im praktischen Teil werden einige dieser Materialien erprobt und sich der Tuschmalerei und der Kalligrafie auf Reispapier, Fächern, Laternen und anderem gewidmet.

Notfalls als Online-Kurs und Anmeldungen

Werden die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie bis Anfang April nicht gelockert, findet der Workshop online statt. Die erforderlichen Materialien für den Workshop werden den Teilnehmenden dann im Vorfeld auf dem Postweg kostenfrei zur Verfugung gestellt. Da der Workshop in diesem Fall über das Programm Zoom stattfindet, wäre ein Endgerät wie Tablet oder Computer mit diesem Programm erforderlich.

Anmeldungen sind möglich per E-Mail an a.sellmann@web.de.