Statt „Dance für benefit“ heißt es diesmal „Schokolade for benefit“: mit ihrer Weihnachtsaktion sammeln die Frauen des Netzwerks Soroptimist Club Gelsenkirchen wieder Spenden für soziale Zwecke in Gelsenkirchen.

Weihnachten ist die Zeit des Danke-sagens. Und dann sucht man oft eine liebe Kleinigkeit für Familie, Freunde, Nachbarn, Kollegen, Handwerker und und und… Wie wäre es da mit einem Geschenk, das nicht nur jeder mag und das nachgewiesen glücklich macht, sondern das auch noch hilft, soziale Projekte in unserer Stadt zu fördern?

Mit der SI- Weihnachtsschokolade in den Sorten Vollmilch und Zartbitter, entstanden in Zusammenarbeit mit der bekannten Konditorei Albring-Rüdel aus Buer, macht man einfach alles richtig.

„Unsere Schokolade schmeckt nicht nur hervorragend, sie sieht auch wunderschön aus!“ schwärmt die Präsidentin des Clubs, Britta Misch. „In den 4. Klassen unserer Partnerschulen Lindenschule und Beckeradschule wurden Engelbilder für uns gemalt, die jeweils drei schönsten zieren nun unsere Schokoladentafeln. Die Kinder waren wirklich sehr kreativ und es sind wunderbare kleine Kunstwerke entstanden.“

Die Schokolade gibt es für 5 Euro je Tafel in verschiedenen Geschäften in Gelsenkirchen und Buer (siehe Kasten). Der gesamte Erlös der Aktion kommt vor allem Frauen und Kindern unserer Stadt zu Gute, beispielsweise dem Frauenhaus, verschiedenen Grundschul-Projekten oder dem Gelsenkirchener Mentoringprogramm Balu & Du.

„Wir müssen weiter daran arbeiten, etablierte und erfolgreiche soziale Projekte durch unser Engagement und natürlich auch finanziell zu unterstützen. Auch die sozialen Einrichtungen spüren die Corona-Krise deutlich“, so Rita Assmuth, Vorsitzende des Fördervereins des Clubs. Darum hofft der Club, mit der Schokolade einen Nerv zu treffen und viele Gelsenkirchener zum Kauf zu motivieren.

Hier gibt es die SI-Weihnachtsschokolade zu kaufen:

In Gelsenkirchen

Buchhandlung Junius, Sparkassenstraße 4

Floral Studio Bekemeier & Jasper, von-Oven-Straße 2

Geers Hörgeräte, Lohfeldstraße 8

In Buer

Beckmann Herrenmode, Hochstraße 4A

Beckmann & Grösser Damenmode, Hochstraße 5

Sehkultur Silvia Körbel, Horster Str. 9 & Agathagasse

Buchhandlung Kottmann,Nienhofstraße 1

PhotoArt, Breddestraße 10

Geers Hörgeräte, Marienstraße 8

Frauenärztliche Praxisgemeinschaft, Nienhofstraße 21

In Resse

Geers Hörgeräte, Ewaldstraße 6