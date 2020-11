Auch im Corona-Advent gilt: Die Adventskalenderkommission des Rotary Club Gelsenkirchen-Schloss Horst stellt den neuen Adventskalender vor – entstanden unter erschwerten Bedingungen.

Seit 2004 ist es Tradition – und auch durch Corona ändert sich daran nichts: Der Rotary Club Gelsenkirchen-Schloss Horst bringt jedes Jahr im Herbst einen Adventskalender für den guten Zweck heraus.

Ermöglicht wird das Projekt durch Sponsoren, die in diesem Jahr über 340 Gewinne im Wert von mehr als 10.000 Euro zur Verfügung stellen, und durch die Arbeit von Christina Heine, Arne Esser und ihr Team vom RC GE-Schloss Horst.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Adventskalender 2020 werden das Frauenhaus in Gelsenkirchen und das interkulturelle Zentrum Lalok Libre in Schalke gefördert. Beide Institutionen werden mit Hilfe der Spenden ihre technische Ausstattung für das Homeschooling verbessern.

Gutes tun... …und gewinnen

Zum Preis von 5 Euro ist der Adventskalender mit den hochwertigen Gewinnen ein beliebtes vorweihnachtliches Präsent, das 24 Tage Spannung verspricht. Der Kalender funktioniert wie ein Los: Eine eingedruckte Nummer auf dem Adventskalender nimmt jeden Tag an einer Verlosung teil. Hinter dem jeweiligen Türchen sind die Logos der Unternehmen aufgedruckt, die den Gewinn für den Tag spenden. Die Gewinner werden täglich in der WAZ Gelsenkirchen und jeden Samstag (für die abgelaufene Woche) auf www.rotary-gelsenkirchen.de veröffentlicht. Die Gewinne werden bei den Sponsoren direkt abgeholt.

Da der Kalender sehr beliebt ist, empfiehlt sich ein rechtzeitiger Kauf. Der letzte Verkaufstag ist der 25. November.

Die Spendenziele gewinnen immer

Von zu Beginn 2.500 Stück wurden in den Jahren 2017 bis 2019 bereits 4.000 Kalender produziert. In diesem Jahr sind es durch die bekannten Umstände „nur“ 3.000 geworden. Unterstützt wird der rotarische Club durch eine konstante Zahl an zuverlässigen und teils jahrelang treuen Sponsoren: 60 Unternehmen spenden Gutscheine für Waren oder Dienstleistungen.

Der Warenwert beträgt bis zu rund 150 Euro pro Firma, kann aber auch auf mehrere Gutscheine aufgeteilt werden. Weitere Unternehmen unterstützen mit ihrer Spende die Druckkosten. Insgesamt kommt der Club Gelsenkirchen Schloss Horst so auf über 340 Gewinne in einem Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro.

Der Kalender kann ab sofort an vielen Vorverkaufsstellen erworben werden:

 Autohaus Glückauf, Feldhauser Straße 93,

 Alte Elefanten Apotheke, Essener Straße 12,

 Apotheke Petri, Nienhofstraße 2,

 Buchhandlung Lothar Junius, Sparkassenstraße. 4,

 Middelicher Apotheke, Lückshofstraße 28,

 Mayersche Buchhandlung, Hochstraße 9 und Bahnhofstraße 55,

 Sparkasse Gelsenkirchen: Kundencenter Buer, Nienhofstraße 1-5

 Volksbank Ruhr Mitte: Hauptstelle Buer, Goldbergplatz 2-4. Verkaufsstellen