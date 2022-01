Auf der Ringstraße fällt die Ampelanlage aus. Je eine Fahrbahn aus jeder Richtung ist gesperrt.

Eine Reparatur ist nicht möglich. Zum Schutze der querenden Fußgänger wurde je eine Fahrbahn aus jeder Richtung gesperrt. In dieser Woche wird eine provisorische Ersatzanlage aufgestellt. Um die neue Ampelanlage zu installieren, sind umfangreiche Tiefbauarbeiten nötig, so dass diese erst in zwei bis drei Monaten aufgestellt werden kann.