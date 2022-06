Auch in der Zeit der Sommerferien ist der "Bücherbus" der Stadtbücherei Gladbeck wieder im gesamten Stadtgebiet unterwegs.

Ob Kinder- und Jugendbücher, Romane, Sachbücher, Gesellschaftsspiele, Hörbücher, CDs oder DVDs. Im Bücherbus gibt es ein breites Angebot an verschiedenen Medien zur Auswahl. Für die Zeit der Sommerferien gilt allerdings ein geänderten Fahrplan, wonach die Haltestellen an den Schulen nicht angefahren werden, stattdessen kommt der Bücherbus bereits vormittags zu den übrigen Haltepunkten im Stadtgebiet.

Dienstag 9 bis 9.30 Uhr: Busfortshof 5 in Brauck, 9.45 bis 10.15 Uhr: Rosenhügel Markt, 10.30 bis 11 Uhr: Wielandstraße 114 in Butendorf; Mittwoch 9.30 bis 10 Uhr: Krusenkamp 9 (an der Sporthalle) in Gladbeck-Ost, 10.15 bis 11 Uhr: Zweckel Markt 11.15 bis 11.45 Uhr: Schulten-/Ecke Woorthstraße in Schultendorf; sowie Donnerstag 9 bis 9.30 Uhr: Albert-Einstein-/Uechtmannstraße in Rentfort-Nord, 9.45 bis 10.15 Uhr: Kirchhellener Straße 51 in Remtfort sowie von 10.30 bis 11 Uhr: Agnesstraße 40 (an der Schule) in Ellinghorst.

Der Sommerfahrplan ist gültig von Montag, 27. Juni, bis Dienstag, 9. August. Weitere Infos zum Bücherbus unter: https://stadt.buecherei-gladbeck.de/buecherbus/de