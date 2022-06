Das Warten hat ein Ende: Nach der zweijährigen Corona-Zwanspause dürfen sich alle Gladbecker nun wieder auf ein KUSSS-Programm freuen.

Dabei kommen zum Auftakt die eher jüngeren Kulturfreunde auf ihre Kosten, denn das Programm Mit einem sonnigen Gute-Laune-Mitmachtheaterstück für Kinder startet am Donnerstag, 30. Juni, 16 Uhr, im Kreuzungsbereich Hochstraße/ Horster Straße mit einem Gute-Laune-Mitmachtheaterstück für Kinder. Auf Einladung der Stadt Gladbeck wird dort "Lila Lindwurm" mit dem Programm „Hüpfvergnügt“ erwartet: Der Musikclown Anders ist richtig hüpfvergnügt. Sein

Urlaubskoffer ist gepackt und bald geht es los in die Ferien. Während er an der

Clownshaltestelle auf seinen Bus wartet, hat er aber noch reichlich Zeit, mit den Zuschauern

zu singen, zu tanzen und davon zu erzählen, was in den Ferien alles passieren kann.

Das Programm ist eine fantastische, musikalische Reise vom Baggersee bis zum Fußballplatz mit Abenteuergeschichten über einen Detektiv, einem Ritter und die ganz schön pfiffige, jonglierende Annabella Ananas.

Der Eintritt zu den Veranstaltung, die bei Regenwetter ins Foyer der Stadthalle, Friedrichstraße 55, verlegt wird, ist kostenlos.