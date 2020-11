Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit hat die VHS ein neues Kreativangebot im Programm: In einer Videokonferenz, die über den heimischen PC live in die Wohnzimmer der Teilnehmenden übertragen wird, lernen Interessierte, mit einer einfachen Technik verschiedene weihnachtliche Styles und Schriften zu kreieren.

Als Arbeitsmaterial reichen Bleistift und Papier aus. Optional können bei der Dozentin ein Starterset mit Spitzfeder und Tinte sowie Arbeitsblätter bezogen werden (gegen Gebühr). In diesem Fall werden die Materialien den Teilnehmenden vor Kursbeginn zugesandt. Die Kursdauer beträgt 90 Minuten.

Das Online-Seminar findet am Samstag, 28. November 2020, in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr statt. Voraussetzung zur Teilnahme an diesem Kurs ist das Vorhandensein eines angemeldeten Smartphones, eines PCs, Laptops oder Tablets mit Internetzugang, einer Kamera und einem Mikrophon. Die Kommunikation mit der Kursleiterin erfolgt über den Anbieter bzw. die App Zoom. Interessierte, die sich zu diesem Angebot bei der VHS anmelden, erhalten vor Kursbeginn die Zugangsdaten zur Teilnahme per E-Mail.

Anmeldung im Haus der VHS, Friedrichstr. 55, unter Tel. 02043 / 99 2415 oder per E-Mail an vhs@stadt-gladbeck.de.