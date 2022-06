Teilnehmer für Forschungsprojekt gesucht Wie gelingt eine nachhaltige Mobilitätswende auch in Gladbeck?

Dieser Frage widmet sich das Forschungsprojekt „Gladbecker Mobilität für Alle“, in dessen Rahmen die Stadt Gladbeck für interessierte Bürger nun unter anderem einen kostenlosen Nahverkehr für vier Monate von September bis Dezember 2022 erlebbar machen möchte.

Anmeldungen für das Vier-Monats-Ticket können ab sofort bis Freitag, 15. Juli, per Post (Anmeldebogen unter: www.gladbeck.de/klima), per E-Mail an umwelt@stadt-gladbeck.de oder unter Tel. 02043/99-2372 eingereicht werden.

Es dürfen sich alle bewerben, da ein Querschnitt der Stadtgesellschaft gesucht wird. Für die Anmeldung werden allerdings folgende Angaben benötigt: Vor- und Nachname, Wohnadresse, Telefonnummer und Geburtsjahr. Zudem muss angegeben werden, ob ein Führerschein, privater Pkw oder Abo-Ticket für den ÖPNV vorhanden ist.

Nach Ablauf der Frist werden die Teilnehmenden detailliert über das Vorgehen und die weitere Organisation informiert.

Bei mehr als 40 Anmeldungen entscheidet übrigens eine Fachjury über die Platzvergabe.

Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmenden außerdem dazu bereit, an wissenschaftlichen Befragungen (unter anderem Online-Fragebögen) teilzunehmen sowie im Zeitraum von September bis Dezember 2022 überwiegend mit Bus und Bahn zu fahren.