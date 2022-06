Aufatmen und täglich steigende Vorfreude: Nach der zweijährigen Zwangspause durch Corona darf die "Zicke" des Gladbecker Motorsportteams "BN-Styling" schon bald wieder über die Startlinie fahren. Nämlich beim Motorsportevent "Race@Airport" am 7. August auf dem Flugplatz "Schwarze Heide" zwischen Kirchhellen und Dinslaken.

Eben da, wo Ampelstarts erlaubt sind und es nach verbranntem Motoröl sowie Benzin riecht. Dort, wo die Fahrer bei den Beschleunigungsrennen so schnell wie möglich die 1/4-Meile-Distanz zurücklegen wollen.

Die zurückliegenden zwei Jahren hat das "BN-Styling"-Team natürlich nicht einfach so verstreichen lassen. An der Zicke wurden einige Modifizierungen vorgenommen, damit der giftgrüne Seat bestens gerüstet ist für den Auftritt am ersten August-Wochenende.

Zudem hat Fahrerin Nadine Dahmen dem Team das jüngste Mitglied beschert, nämlich ihren Sohn Finn. Und vererbt hat die Mutti ihrem Nachwuchs auch das Motorsport-Gen, denn der gerade einmal 16 Monate alte Filius ist bereits voll im Schrauben-Fieber und kann die Finger nicht vom Rennwagen der Frau Mama lassen.

Das Team von "BN-Styling" hofft natürlich darauf, dass am Renntag auch wieder viele Gladbecker zum Flugplatz "Schwarze Heide" kommen und die "Zicke" anfeuern. Wer möchte, ist auch im Fahrerlager von "BN-Styling" wieder herzlich willkommen.

Neben dem sportlichen Aspekt kommt beim "BN-Styling"-Team natürlich auch die Geselligkeit nicht zu kurz. So laufen die Planungen für das "Sommerfest" am Standoirt an der Voßstraße in Gladbeck-Ost bereits auf Hochtouren. Schließlich gehört besagtes Fest seit zehn Jahren zum Jahresablauf der "BN-Styling"-Mitglieder und -Fans. Sofern Corona nicht den Spielverderber spielt..