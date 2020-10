Kommentar von Udo Massion

Sollte man wie David Wagner auch Jochen Schneider auf Schalke feuern?

Leider erkennt der Schalker Vorstand nicht das Jochen Schneider von Anfang an nicht zu Schalke 04 passt. Schneider hat in seiner Zeit als Sportdirektor auf Schalke schon zu viele Fehler gemacht.

Kein anderer Sportdirektor hatte auf Schalke so viel Geld zu Verfügung gehabt um neue Spieler zu kaufen wie Jochen Schneider. Schneider hat zich Millionen für Mittelmäßige Spieler ausgegeben die kein anderer Verein mit so hohen Summen gekauft hätte, diese Spieler sind bis heute ihr Geld nicht Wert.

Sehr viele Spieler passen einfach nicht in die Mannschaft und sind keine echten Schalker.

Wo früher sehr drauf geachtet wurde, dass Spieler zu Schalke stehen und passen wurde unter Schneider bis heute vernachlässigt.

Auch das zu lange festhalten von Schneider an Trainer Wagner hat der Mannschaft nicht gutgetan, auch das war ein riesen Fehler Jochen Schneiders.

Hätte er früher reagiert hätte der Neue Trainer in der Sommerpause sehr viel mehr Zeit gehabt die Mannschaft auf seine Spielweise vorzubereiten. So hat man einfach einen neuen Trainer geholt und gesagt, da steht die Mannschaft mach was draus. Das kann nicht gutgehen obwohl Trainer Baum einen sehr guten Eindruck in seiner Arbeitsweise im Training auf Schalke hinterlässt.

Aber Wunder wird auch er auf Schalke nicht herbeizaubern können.

Auch der Rausschmiss Wagners nach nur zwei Spieltagen war ein erneuter Fehler Schneiders gewesen. Wenn ich unbedingt an einem Trainer festhalten will, dann schmeiße ich ihn nicht schon nach zwei Spieltagen raus, wo bleibt da das vorher ausgesprochene Vertrauen dem Trainer gegenüber?

Der Schalker Vorstand sollte sich überlegen ob er an so einem schwachen und mit sehr vielen Fehlern behafteten Sportdirektor festhält. Die Zweite Liga kommt mit großen Schritten immer näher. Schneider kann froh sein dass das Stadion nicht ausverkauft ist, denn diese Sprechköre der wahren Schalker Fans will der Vorstand und Schneider bei einem Rückstand der Mannschaft im eigenen Stadion bestimmt nicht 90 Min. lang anhören die dann auf die Mannschaft einprasseln würden.

Glück auf