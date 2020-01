Der erste Ausbildungsabend der Rotkreuzgemeinschaft Gladbeck startete am Donnerstag, 02.01.2020 um 18:30 Uhr. Die Helferinnen und Helfer hatten diesmal das Thema erweitere Erste Hilfe auf dem Ausbildungsprogramm. Die beiden Ausbilder Michael Blankenburg und Ausbildungsassistentin Michelle Lenz hatten einiges vorbereitet und der Ausbildungsabend war lehrreich und gefiel den Rotkreuzlern. In der Feedbackrunde kam viel Lob - nach dem Motto weiter so. Die Ausbildungen der Rotkreuzgemeinschaft Gladbeck werden nach einem Dienst- und Ausbildungsplan halbjährlich erstellt und sind sehr vielseitig und abwechslungsreich gestaltet. Im Mai 2020 wird der neue Halbjahresplan 2020 erstellt und alle Rotkreuzler können im Rahmen einer Ausbildungsbesprechung die unterschiedliche Themen vorschlagen, die dann in den Dienst- und Ausbildungsplan aufgenommen werden. Ob aus dem Bereich Erste Hilfe, Rettungsdienst, Betreuungsdienst oder Technik alles ist machbar und wird umgesetzt. Gemeinsam die Ausbildungsthemen gestalten und sich aktiv daran zu beteiligen ist ein besonderes Anliegen der Kreisrotrotkreuzleitung. Denn wer ehrenamtlich im DRK mitarbeitet muss Spaß an der Ausbildung haben und dies ist in Gladbeck auch 2020 sichergestellt.

Wer sich gerne unverbindlich informieren möchte, ist jederzeit herzlich jeden Donnerstag ab 18:00 Uhr im DRK Zentrum – Europastr. 26 willkommen. Einfach mal vorbeischauen……