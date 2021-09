Unter dem Motto "Wenn die Leute nicht zur Kirche gehen, geht die Kirche zu den Leuten." steht auch in diesem Jahr wieder der schon traditionelle Motorradgottesdienst, zu dem die Propsteigemeinde St. Lamberti am Sonntag, 12. September, einlädt.



Hierzu willkommen sind alle Bikerinnen und Biker, die ihre Freude am Motorradfaren gerne mit Gleichgesinnten teilen und sich unter Gottes Schutz und Segen stellen wollen. Und die Organisatoren hoffen wieder darauf, bei bestem Motorradwetter viele Teilnehmer begrüßen zu dürfen. So wie es in den vergangenen Jahren immer der Fall war.

Die Motorradfahrer aus Gladbeck und Umgebung treffen sich mit ihren Maschinen ab 8:30 Uhr auf dem Vorplatz der St.Lamberti Kirche in Stadtmitte. Um 9:15 Uhr beginnt dann der Motorradgottesdienst, welcher von Propst André Müller zelebriert wird.

Für die Planung von „Himmel auf´m Asphalt“ sind wie in den Jahren davor Maria Tönnes und Thorsten Günthör (Streckenerkundung) Bernhard Balster (Streckenplanung), Christiane Günthör und Dorothee Möllenberg verantwortlich. Ziel der gemeinsamen Ausfahrt nach dem Wortgottesdienst ist dieses Mal der Wallfahrtsort Telgte im Münsterland.

Natürlich werden auch in diesem Jahr viele Teilnehmer wieder in den begehrten „St.Lamberti-Westen“ unterwegs sein. Wer noch keine Weste hat, kann diese vor der Abfahrt an der Kirche zum Preis von fünf Euro erwerben. Für Getränke wird wieder ausreichend gesorgt.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung gebeten. Wer möchte, kann sich per Mail auf motoradmesse@sankt-lamberti.de anmelden.