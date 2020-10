Die IG-BCE - Ortsgruppe Gladbeck Süd hat am 18.10 in der Eingangshalle der Erich Kästner Realschule einen neuen Vorstand gewählt.

Unter Beachtung des von der Ortsgruppe ausgearbeiteten Hygiene-Konzeptes und der Einhaltung der Corona-Vorschriften begrüßte Antonio (Toni) Guagliardo die Mitglieder der Ortsgruppe, die trotz Pandemie zahlreich erschienen sind.

Als Gastredner begrüßte die Ortsgruppe den IG BCE Bezirksleiter Thomas Steinberg. Er berichtete in seinem Grußwort über manche Neuigkeiten aus dem Bezirk. Insbesondere wurde das Bemühen der IGBCE deutlich, auch unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie die Sicherung der Arbeitsplätze und die Einhaltung der Vereinbarungen für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben in den Blickpunkt zu rücken. Gleichzeitig warb er für Zusammenhalt und lobte die bisherige Arbeit in den Stadtteilen. „Es ist wichtig sich vor Ort einzusetzen und die Interessen unserer Mitglieder auch am Wohnort zu vertreten.“ so Koll. Steinberg.

Koll. Antonio (Toni) Guagliardo gab daraufhin einen Tätigkeitsbericht, der besonders die zahlreichen Aktivitäten zur Mitgliederbetreuung hervorhob.

Neuer Vorstand weiblicher und jünger

Die dann folgenden Wahlen ergaben eine Verjüngung im Vorstand. Antonio (Toni) Guagliardo wurde als Vorsitzender wiedergewählt, ebenso Vin-Lay Hoang als sein Stellvertreter. Alter und neuer Kassierer ist Wolfgang Sobottka. Er hat die schwierige Aufgabe die Kassensyteme „digital“ umzustellen. Als Bildungbeauftragte konnte die Kollegin Nina Krüger gewonnen werden. Als Schriftführerin wird weiterhin Jennifer Theisen fungieren. Koll. Andreas Theisen, der in der zurückliegenden Periode neben Vin-Lay Hoang stellvertretender Vorsitzender war, rückte als Beisitzer in den neuen Vorstand. Als Beisitzer bestätigt wurden die Kollegen Paul Endres, Yüksel Köse, Karl-Heinz Meise und Günter Vosmik.

Neu im Vorstand sind nun neben Nina Krüger auch die Beisitzer Dietmar Leinen, Johann Kubitza und Johann Subert. Als Revisoren wurden Brigitte Angel, Wilfried Last und Alfons Altkemper wiedergewählt. „Damit habe ich“, so der Vorsitzende Antonio „Toni“ Guagliardo „ein junges Team am Start und mit 43 Jahren im Durchschnitt den wohl jüngsten Vorstand im gesamten IG BCE Bezirk Gelsenkirchen, zu dem 18 Wohnortsgruppen zählen. Mit unseren Revisoren und Beisitzern werden wir nun die Aufgaben angehen.“ Ausdrücklich bedankte er sich für die langjährige Arbeit des Koll. Manfred Gornik, der als Bildungsobmann nicht wieder zur Wahl stand. Und auch Koll. Andreas Theisen galt sein Dank, denn er hat nach dem Weggang des vorherigen Vorsitzenden Achim Praetsch die Ortsgruppe weiter geleitet und ist nun zwar formal Beisitzer, gehört aber weiterhin zum Team der Vorsitzenden.

Hausbetreuer sichern Mitgliedernähe

Der neue und alte Vorsitzende betont in diesem Zusammenhang: „Es ist inzwischen eine Besonderheit, dass wir über unsere Hausbetreuer immer noch schaffen, eine ganz persönliche Mitgliedernähe zu organisieren. Dafür möchte ich mich besonders bei den Hausbetreuern bedanken.“

„Geplant sind im nächsten Jahr 2 Jubilarehrungen, die Teilnahme am 1. Mai, Skat-Turnier, ein Bingo- Abend und vor allem ein großes Fest zum 70-jährigen Jubiläum im November.“ so Toni Guagliardo. „Denn für unsere Ortsgruppe steht der Mensch im Mittelpunkt.“ Interessierte können sich auf der Internetseite der Ortsgruppe auf www.igbce-og-brauck-ro.de informieren.