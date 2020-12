Die Idee, aus den Fenstern des Gocher Rathauses einen Adventskalender zu machen, entstand bereits im Jahr 2018. Passend zum üblicherweise zu diesem Zeitpunkt stattfindenden Weihnachtsmarkt sollte der Marktplatz neben der aufwendigen Weihnachtsbeleuchtung noch stimmungsvoller gestaltet und der Handel in Goch unterstützt werden.



Goch. „Hinter jedem Fenster verbargen sich schöne Veranstaltungen wie zum Beispiel Malen oder Basteln mit Kindern oder ein Vorleseabend, die wir beworben haben“, erinnert sich Wirtschaftsförderer und Leiter des Stadtmarketings Rüdiger Wenzel. „Das hätten wir natürlich in diesem Jahr auch gerne gemacht – aber das können wir nicht“, so Wenzel weiter. Das Risiko hinsichtlich des Corona-Virus wäre zu groß, deshalb wurde in diesem Jahr auf diese Form verzichtet. Zur weihnachtlichen Stimmung beitragen, besonders auch weil der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden darf, möchte man aber natürlich trotzdem und so wird wieder das Adventsgewinnspiel, verbunden mit dem Rathaus-Adventskalender, durchgeführt.

Und so funktioniert‘s

Bürger, die gerne am Gewinnspiel teilnehmen möchten, dürfen mit den im Gocher Wochenblatt beiliegenden Gewinnspielkarten zum Rathaus kommen und „sich die Fenster einmal sorgfältig angucken“, verrät Rüdiger Wenzel. Ein Rathausfenster wurde im Vergleich zum letzten Jahr verändert. Jetzt heißt es genau hinschauen und entdecken, welches Fenster anders aussieht als das im Jahr 2019. Dieses wird dann auf der Rückseite der Karte eingetragen. Die Teilnahmekarten kann man direkt in den Rathaus-Briefkasten werfen.

Wer nicht auf dem analogen Weg am Gewinnspiel teilnehmen möchte, kann sein Glück auch über die Internetseiten der Stadt goch.de/de/aktuelles, facebook.de/gocherleben oder instagram/gocherleben versuchen.

Das kann man gewinnen

Den Gewinnern winken Werberinggutscheine im Wert von 1 x 100 Euro, 5 x 50 Euro und 10 x 20 Euro. Mit den Gutscheinen darf man dann nach Herzenslust in Goch bei den angeschlossenen Händlern des Werberings einkaufen. Die Aktion ist bereits angelaufen, teilnehmen kann man jedoch in diesem Jahr bis zum 31. Dezember. Die Auslosung erfolgt Anfang Januar, die Gewinner werden umgehend benachrichtigt.

„Dies trägt vielleicht auch ein bisschen dazu bei, in Goch einzukaufen“, freut sich Rüdiger Wenzel.