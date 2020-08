GOCH. Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen sich vergangene Woche die Mitglieder des BürgerForum Goch (BFG), um sich auf den Kommunalwahlkampf einzustimmen.

In ihrer Begrüßung zeigte sich die Vorsitzende Janine Leibrock optimistisch, die angestrebten Ziele durch einen engagierten Wahlkampf zu erreichen.

Der Fraktionsvorsitzende Udo Wennekers betonte in seiner Rede, dass das BFG im Wahlkampf nicht mit Wahlversprechen arbeiten wird, die nicht finanzierbar sind. „Wer Wahlversprechen ankündigt, muss gerade in Zeiten der Corona-Pandemie auch erklären, wie sie bezahlt werden sollen,“ so Wennekers.

„Mit dem BFG wird es keine Aufnahme von Überziehungskrediten geben. Es gilt die vorhandenen Steuergelder und Fördermittel bestmöglich auszuschöpfen und einzusetzen. Dass dies möglich ist, haben wir in den vergangenen fünf Jahren gezeigt.“

Ulrich Knickrehm blickte auf fünf Jahre im Amt des Bürgermeisters zurück. Die begonnenen Projekte wie die Gründung des Zweckverbands „Gewerbepark Goch/Weeze“, die Besiedlung von Neu-See-Land, die Innenstadtentwicklung und die Digitalisierung in Schule und Verwaltung will er in einer neuen Amtszeit fortführen.

Zu den Folgen der Corona-Pandemie für die Stadt Goch sagte Knickrehm: „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich gewirtschaftet. Durch die aufgebauten Rücklagen wird Goch besser durch die Krise kommen als andere Städte.“

Im Anschluss an die Reden wurden Kurzfilme zu Themen des Wahlprogramms und den Kandidaten des BFG gezeigt. Sie wurden vor einigen Wochen gedreht und anschließend geschnitten und bearbeitet. Die Filme werden in Kürze in den sozialen Medien und auf der Homepage des BFG unter www.bf-goch.de gezeigt, um den Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten zu bieten, das Wahlprogramm und die Kandidaten des BFG kennenzulernen.