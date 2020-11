Am Mittwoch vor einer Woche war ein 26-jähriger Syrer auf der Flucht vor drei Landsmännern in eine Unterkunft für Leiharbeiter im Euregio-Park in Weeze geflüchtet. Dort hatten zwei der Männer ihn angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Hintergrund der Tat war ein persönlicher Konflikt. Noch am selben Tag hatte die Polizei in Kleve einen 31-jährigen Verdächtigen festgenommen. Am vergangenen Dienstag konnte sie auch den zweiten Verdächtigen festnehmen. Der 24-jährige Syrer wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve beim Amtsgericht Kleve vorgeführt. Es erging Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags. Er befindet sich nun ebenfalls in Untersuchungshaft.