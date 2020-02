Der Einladung des Verbandes der Koreaner im Kreis Kleve folgten viele, so dass der Saal des Pfarrheims St. Antonius Bedburg-Hau gut gefüllt war. Auch der Tisch der Ehrengäste war voll besetzt. Schließlich gab es viel zu feiern: 30-jähriges Vereinsbestehen sowie das koreanische Neujahrsfest 2020 im „Jahr der Ratte“.

KREIS KLEVE. Die Organistorin und Vorstandsvorsitzende Hakja Schemuth führte mit ihrer koreanischen Tracht bekleidet mit viel Charme und Witz durchs bunte Programm. Zunächst begrüßte sie den Leiter der Botschaft der Republik Korea, Außenstelle Bonn, Generalkonsul Lee Doo-Young, Präsident Verband der Koreaner in Europa.

Auch Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm richtete einige Worte an die Gäste bevor der Pianist Tae Sung Chung eine eindrucksvolle Konzertetüde Nr. 3 Un Sospiro von Franz Liszt darbot. Bei zwei Stücken wurde er von seiner Mutter auf der Mundharmonika begleitet. Der Kinderchor Gaon aus Düsseldorf begeisterte das Publikum mit seinen koreanischen Liedern und brachte den koreanischen Gästen ein wenig Gefühl von Heimat. Die Kinder trugen bunte Kostüme und waren eine Augenweide. Verzaubert wurden die Zuschauer von zwei anmutigen Tänzerinnen, die mit ihren Fächern koreanischen Geist und Kultur in die Räume trugen.

Als dann im Vorraum Flaggen und Lampions in Bewegung gerieten, war es endlich soweit. Das Highligt des Abends war der Einzug einer riesigen Armada in schwarz und gelb. Das Gocher Kolping Prinzenpaar, Prinz Johannes V. und Prinzessin Julia I. hielt unter Begleitung des Tambocourps Asperden Einzug in den eh schon gut gefüllten Saal.

Rattenorden für die Tollitäten

Sie waren nicht alleine gekommen, auch das Gocher Kinderprinzenpaar, Prinz Piet I. Und Prinzessin Mira I. gaben sich die Ehre und ließen sich von der mit koreanischen und deutschen Flaggen winkenden fröhlichen Gesellschaft feiern und sorgten tüchtig für Stimmung. Als die Tollitäten aus den Händen der Moderatorin Hakja Schemuth einen sprechenden „Rattenorden“ verliehen bekamen, tobte der ganze Festsaal.

Nach diesem hervorragenden Programm waren alle zu einem Buffet mit koreanischen Spezialitäten eingeladen.