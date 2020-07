KREIS KLEVE. NRW hat das bislang größte Investitionspaket für die Digitalisierung an Schulen in Nordrhein-Westfalen geschnürt. Mit einer Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt Schule schaffen Bund, Land und Kommunen jetzt kurzfristig die Möglichkeit, Schülerinnen und Schülern digitale Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Insgesamt stehen zusätzliche 178 Mio. Euro bereit.

„Nicht zuletzt die Corona-Krise zeigt, dass wir digitales Lernen besser ausstatten müssen. Jetzt gibt es gute Nachrichten für all jene Schülerinnen und Schüler, die bisher keine Endgeräte für das digitale Lernen haben.

Mit der Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt 2019 bis 2024 können digitale Endgeräte bei einem kommunalen Anteil von nur 10 Prozent erworben und in den Schulen bereitgestellt werden. Im Fokus steht die Chancengerechtigkeit für Schülerinnen und Schüler“, so die beiden Landtagsabgeordneten Margret Voßeler-Deppe und Dr. Günther Bergmann.

Für die Schulträger in den Kommunen des Kreises Kleve ergeben sich unter anderem Mittel in Höhe von: 31.259,50 Euro für Bedburg-Hau, 145.382,69 Euro für Emmerich oder 146.690,80 Euro für Goch. Kalkar wird mit 81.507,57 Euro unterstützt, Kleve mit 335.417,21 Euro, Kranenburg mit 24.656,61 Euro und Rees mit 135.147,33 Euro. Zudem gehen an Uedem 14.698,47 und an Weeze 23.440,62 Euro. Die Gesamtsumme für den Kreis Kleve beträgt 485.062,41 Euro.

Sonstige Mittelempfänger im Kreis Kleve sind unter anderem der Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis Goch (60.444,31 Euro), das Collegium Augustinianum Gaesdonck (46.701,99), die Euregio Realschule Kranenburg (5.913,03) und die Waldorfschule Niederrhein Aue e.V., Rees (1.816,51 Euro).